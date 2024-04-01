Путилова Сосанна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.08.1873
Дочь: Васса Иванова
Отец ребёнка: Путилов Иван Исмаилов
Рождение ребёнка
21.11.1875
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Путилов Иван Исмаилов
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Путилов Петр Иванов
Отец ребёнка: Путилов Иван Исмаилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Путилов Иван Исмаилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно