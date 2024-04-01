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Путилова Сосанна Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1873

Дочь: Васса Иванова

Отец ребёнка: Путилов Иван Исмаилов

Рождение ребёнка
21.11.1875

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Путилов Иван Исмаилов

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Путилов Петр Иванов

Отец ребёнка: Путилов Иван Исмаилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Путилов Стефан Иванов

Отец ребёнка: Путилов Иван Исмаилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путилов Иван Исмаилов

Смерть
Неизвестно
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