Путилов Исмаил Казак Пос. Рявкинского Евлампиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1823
Бракосочетание
17.01.1847
м. 23 ж. 19
Рождение ребёнка
05.05.1862
Мать ребёнка: Путилова Стефанида Александрова
Рождение ребёнка
12.07.1865
Дочь: Марина Исмаилова
Мать ребёнка: Путилова Стефанида Александрова
Рождение ребёнка
23.07.1866
Дочь: Мария Исмаилова
Мать ребёнка: Путилова Стефанида Александрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова? Мухина 2? Неонила Исмаилова
Мать ребёнка: Путилова Стефанида Александрова
Смерть
Неизвестно