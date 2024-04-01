Путилов Исмаил Казак Пос. Рявкинского Евлампиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путилов Исмаил Казак Пос. Рявкинского Евлампиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1823

Отец: Путилов Ефим Терентьев

Мать: Путилова Маремьяна Филиппова

Бракосочетание
17.01.1847

Жена: Путилова Стефанида Александрова

м. 23 ж. 19
Рождение ребёнка
05.05.1862

Сын: Путилов Иван Исмаилов

Мать ребёнка: Путилова Стефанида Александрова

Рождение ребёнка
12.07.1865

Дочь: Марина Исмаилова

Мать ребёнка: Путилова Стефанида Александрова

Рождение ребёнка
23.07.1866

Дочь: Мария Исмаилова

Мать ребёнка: Путилова Стефанида Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова? Мухина 2? Неонила Исмаилова

Мать ребёнка: Путилова Стефанида Александрова

Смерть
Неизвестно
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