Иванова (Решетникова) Валентина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Решетникова) Валентина Фёдоровна

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Место рождения

Черемхово, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

31.05.1940

Дата смерти

15.01.2024

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1940

Отец: Решетников Фёдор Иванович

Мать: Решетникова (Худякова) Анисья Ивановна

Черемхово, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Василий Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курсинов Павел Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
30.05.1965

Сын: Курсинов Андрей Павлович

Отец ребёнка: Курсинов Павел Тимофеевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
24.03.1970

Сын: Иванов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Кузьмич

Смерть
15.01.2024
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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