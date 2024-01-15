Иванова (Решетникова) Валентина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения31.05.1940
Дата смерти15.01.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1965
Отец ребёнка: Курсинов Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.03.1970
Сын: Иванов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Иванов Василий Кузьмич
Смерть
15.01.2024