Зеф Абрам Аркадий Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеф Абрам Аркадий Давыдович

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Место рождения

Луганск

Дата рождения

12.06.1925

Дата смерти

06.03.2014

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1925

Отец: Зеф Давид Абрамович

Мать: Зеф Хая Иосифовна

Военная служба
С 11.06.1943 по Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero121301415 https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero92283455
Военная награда
03.11.1953
Медаль «За боевые заслуги» https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1265403642
Военная награда
06.05.1965
Медаль «За боевые заслуги» https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1265403643
Смерть
06.03.2014
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