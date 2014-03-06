Зеф Абрам Аркадий Давыдович
Место рождения
Дата рождения12.06.1925
Дата смерти06.03.2014
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1925
Отец: Зеф Давид Абрамович
Мать: Зеф Хая Иосифовна
Военная служба
С 11.06.1943 по Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero121301415 https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero92283455
Военная награда
03.11.1953
Медаль «За боевые заслуги» https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1265403642
Военная награда
06.05.1965
Медаль «За боевые заслуги» https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1265403643
Смерть
06.03.2014