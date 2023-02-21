Зеф Давид Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Зеф Израиль Александр Давыдович
Мать ребёнка: Зеф Хая Иосифовна
Рождение ребёнка
12.06.1925
Сын: Зеф Абрам Аркадий Давыдович
Мать ребёнка: Зеф Хая Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зеф Хая Иосифовна
Смерть
1968