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Зеф Давид Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Зеф Израиль Александр Давыдович

Мать ребёнка: Зеф Хая Иосифовна

Рождение ребёнка
12.06.1925

Сын: Зеф Абрам Аркадий Давыдович

Мать ребёнка: Зеф Хая Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеф Хая Иосифовна

Смерть
1968