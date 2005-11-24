Паначева (Лаптева) Таисья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паначева (Лаптева) Таисья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1927

Дата смерти

24.11.2005

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1927

Отец: Лаптев Филипп Тарасович

Мать: Лаптева Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
02.03.1957

Дочь: Шатрова Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Паначев Геннадий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паначев Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Паначев Геннадий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паначев Борис Геннадьевич

Отец ребёнка: Паначев Геннадий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паначев Геннадий Сергеевич

Смерть
24.11.2005
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