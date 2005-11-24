Паначева (Лаптева) Таисья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1927
Дата смерти24.11.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1927
Отец: Лаптев Филипп Тарасович
Рождение ребёнка
02.03.1957
Дочь: Шатрова Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Паначев Геннадий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паначев Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Паначев Геннадий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паначев Борис Геннадьевич
Отец ребёнка: Паначев Геннадий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.11.2005