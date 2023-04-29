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Паначев Борис Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Паначев Геннадий Сергеевич

Мать: Паначева Таисья Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паначев Михаил Борисович

Мать ребёнка: Паначева Нелли

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паначев Никита Борисович

Мать ребёнка: Паначева Нелли

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паначев Борис Борисович

Мать ребёнка: Паначева Нелли

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паначев Роман Борисович

Мать ребёнка: Паначева Нелли

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паначев Денис Борисович

Мать ребёнка: Паначева Нелли

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарариева Анна Борисовна

Мать ребёнка: Паначева Нелли

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паначева Нелли

Смерть
Неизвестно
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