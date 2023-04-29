Паначев Борис Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Паначева Нелли
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Паначева Нелли
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Паначева Нелли
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Паначева Нелли
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Паначева Нелли
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарариева Анна Борисовна
Мать ребёнка: Паначева Нелли
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Паначева Нелли
Смерть
Неизвестно