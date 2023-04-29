Паначева Нелли — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паначева Нелли

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паначев Михаил Борисович

Отец ребёнка: Паначев Борис Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паначев Никита Борисович

Отец ребёнка: Паначев Борис Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паначев Борис Борисович

Отец ребёнка: Паначев Борис Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паначев Роман Борисович

Отец ребёнка: Паначев Борис Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паначев Денис Борисович

Отец ребёнка: Паначев Борис Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарариева Анна Борисовна

Отец ребёнка: Паначев Борис Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паначев Борис Геннадьевич

Смерть
Неизвестно