Шатрова (Паначева) Татьяна Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1957
Рождение ребёнка
04.12.1980
Дочь: Сураева Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Шатров Евгений Александрович
Рождение ребёнка
22.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шатров Евгений Александрович
Бракосочетание
Неизвестно