Шатрова (Паначева) Татьяна Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатрова (Паначева) Татьяна Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1957

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1957

Отец: Паначев Геннадий Сергеевич

Мать: Паначева Таисья Филипповна

Рождение ребёнка
04.12.1980

Дочь: Сураева Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Шатров Евгений Александрович

Рождение ребёнка
22.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шатров Евгений Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатров Евгений Александрович

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