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Кованова Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Кованов Степан Федорович

Отец ребёнка: Кованов Федор Васильевич

Чагино, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Кованов Николай Федорович

Отец ребёнка: Кованов Федор Васильевич

Чагино, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.01.1893

Дочь: Кованова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Кованов Федор Васильевич

Чагино, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Кованова Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Кованов Федор Васильевич

Чагино, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Кованова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Кованов Федор Васильевич

Чагино, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кованов Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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