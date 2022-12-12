Кованова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Кованов Степан Федорович
Отец ребёнка: Кованов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Кованов Николай Федорович
Отец ребёнка: Кованов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
24.01.1893
Дочь: Кованова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Кованов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Кованова Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Кованов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Кованова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Кованов Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно