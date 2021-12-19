Кованов Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти15.03.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Кованов Степан Федорович
Мать ребёнка: Кованова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Кованов Николай Федорович
Мать ребёнка: Кованова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
24.01.1893
Дочь: Кованова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Кованова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Кованова Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Кованова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Кованова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Кованова Прасковья Ивановна
Смерть
15.03.1917