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Кованов Федор Васильевич

Место рождения

Чагино, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

15.03.1917

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Кованов Василий Гаврилович

Мать: Кованова Матрена Тимофеевна

Чагино, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кованова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Кованов Степан Федорович

Мать ребёнка: Кованова Прасковья Ивановна

Чагино, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Кованов Николай Федорович

Мать ребёнка: Кованова Прасковья Ивановна

Чагино, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.01.1893

Дочь: Кованова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Кованова Прасковья Ивановна

Чагино, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Кованова Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Кованова Прасковья Ивановна

Чагино, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Кованова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Кованова Прасковья Ивановна

Чагино, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
15.03.1917
Чагино, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область

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