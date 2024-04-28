Островерхов Филипп Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Островерхов Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1903 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Х

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Кончина (Островерхова) Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Х

Смерть
Неизвестно

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