Х Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Х

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1903 г.р.
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Добавил:

АЗ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Бракосочетание
Неизвестно

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Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Островерхов Филипп

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Кончина (Островерхова) Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Островерхов Филипп

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