Сусловъ Матвей
Место рождения
Дата рождения1758
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Сусловъ Афонасий
Мать: Суслова Авдотья Потапова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Суслова Наталья Гаврилова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Сусловъ Савелий
Мать ребёнка: Суслова Наталья Гаврилова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Суслова Наталья Гаврилова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ненила
Мать ребёнка: Суслова Наталья Гаврилова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Салманида
Мать ребёнка: Суслова Наталья Гаврилова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Суслова Наталья Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно