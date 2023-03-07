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Сусловъ Матвей

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Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1758

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Сусловъ Афонасий

Мать: Суслова Авдотья Потапова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Суслова Наталья Гаврилова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Сусловъ Савелий

Мать ребёнка: Суслова Наталья Гаврилова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Суслова Наталья Гаврилова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ненила

Мать ребёнка: Суслова Наталья Гаврилова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Салманида

Мать ребёнка: Суслова Наталья Гаврилова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Суслова Наталья Гаврилова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова Наталья Гаврилова

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