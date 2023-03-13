Суслова Наталья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова Наталья Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Сусловъ Матвей

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Сусловъ Савелий

Отец ребёнка: Сусловъ Матвей

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Сусловъ Матвей

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ненила

Отец ребёнка: Сусловъ Матвей

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Салманида

Отец ребёнка: Сусловъ Матвей

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Сусловъ Матвей

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сусловъ Матвей

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