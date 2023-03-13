Суслова Наталья Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Сусловъ Матвей
Рождение ребёнка
1784
Сын: Сусловъ Савелий
Отец ребёнка: Сусловъ Матвей
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Сусловъ Матвей
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ненила
Отец ребёнка: Сусловъ Матвей
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Салманида
Отец ребёнка: Сусловъ Матвей
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Сусловъ Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сусловъ Матвей