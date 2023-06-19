(Суслова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Суслова) Марья

Место рождения

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1795

Пол

Женский

Отец

1758 г.р.

Мать

1760 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Рождение
1795

Отец: Сусловъ Матвей

Мать: Суслова Наталья Гаврилова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан