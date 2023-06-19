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(Суслова) Марья
(Суслова) Марья
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Место рождения
Ромадановка
, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
1795
Пол
Женский
Отец
Сусловъ Матвей
1758 г.р.
Мать
Суслова Наталья Гаврилова
1760 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец:
Сусловъ Матвей
Мать:
Суслова Наталья Гаврилова
Ромадановка
, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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