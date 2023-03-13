Суслова Авдотья Потапова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Сусловъ Алексей
Отец ребёнка: Сусловъ Афонасий
Рождение ребёнка
1758
Сын: Сусловъ Матвей
Отец ребёнка: Сусловъ Афонасий
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Сусловъ Афонасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сусловъ Афонасий