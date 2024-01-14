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Прохор
Прохор
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1764
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Фёдор
Около 1728 г.р.
Мать
Гликерия Фёдоровна
Около 1736 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец:
Фёдор
Мать:
Гликерия Фёдоровна
Смерть
Неизвестно
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