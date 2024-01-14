Фёдор
Место рожденияд. Никифорово
Дата рожденияОколо 1728
Дата смертиМежду 1788 и 1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Константин
Мать: Анна
д. Никифорово
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Прохор
Мать ребёнка: Гликерия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Гаврило
Мать ребёнка: Гликерия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения
Смерть
Между 1788 и 1800