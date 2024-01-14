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Фёдор

Место рождения

д. Никифорово

Дата рождения

Около 1728

Дата смерти

Между 1788 и 1800

Пол

Мужской

Отец

Около 1692 г.р.

Мать

Около 1697 г.р.

Жена

Около 1736 г.р.
Около 1727 г.р.

Дети

Около 1743 г.р.
Около 1745 г.р.
Около 1749 г.р.
Около 1764 г.р.
Около 1765 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Константин

Мать: Анна

д. Никифорово
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Феодосия

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Евдоким

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Иван

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Прохор

Мать ребёнка: Гликерия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Гаврило

Мать ребёнка: Гликерия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения

Смерть
Между 1788 и 1800
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