Гликерия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

До 1777

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1728 г.р.

Дети

Около 1764 г.р.
Около 1765 г.р.

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Прохор

Отец ребёнка: Фёдор

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Гаврило

Отец ребёнка: Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор

Смерть
До 1777
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