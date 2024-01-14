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Гликерия Фёдоровна
Гликерия Фёдоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1736
Дата смерти
До 1777
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Фёдор
Около 1728 г.р.
Дети
Прохор
Около 1764 г.р.
Гаврило
Около 1765 г.р.
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын:
Прохор
Отец ребёнка:
Фёдор
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын:
Гаврило
Отец ребёнка:
Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Фёдор
Смерть
До 1777
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