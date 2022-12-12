Богословский Илья Нефедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богословский Илья Нефедович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.10.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богословский Нефед

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1923

Дочь: Богословская Ольга Ильинична

Мать ребёнка: Богословская Мария Карповна

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Богословский Владимир Ильич

Мать ребёнка: Богословская Мария Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богословская Мария Карповна

Смерть
13.10.1933
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