Богословский Илья Нефедович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.10.1933
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богословский Нефед
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1923
Дочь: Богословская Ольга Ильинична
Мать ребёнка: Богословская Мария Карповна
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1925
Сын: Богословский Владимир Ильич
Мать ребёнка: Богословская Мария Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.1933