Немковъ Федотъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немковъ Федотъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Немковъ Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Храмова Наталья

Мать ребёнка: Немкова Стефанида Афонсьева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Немкова Стефанида Афонсьева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Немкова Стефанида Афонсьева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немкова Стефанида Афонсьева

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