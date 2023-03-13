Немковъ Федотъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Немковъ Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Храмова Наталья
Мать ребёнка: Немкова Стефанида Афонсьева
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Немкова Стефанида Афонсьева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Немкова Стефанида Афонсьева
Бракосочетание
Неизвестно