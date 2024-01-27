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Богданов Bogdanoff Иван Младший Ефимович

Место рождения

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Богданов Bogdanoff Ефим Yefim Осипович

Мать: Богданова Меланья Антоновна

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Афимья Afimya Ивановна

Мать ребёнка: Богданова Анна

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
1828
Отдан в рекруты в 1828 году, то есть в армию.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Анна

Смерть
Неизвестно
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