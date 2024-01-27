Богданов Bogdanoff Иван Младший Ефимович
Место рожденияРоссия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Афимья Afimya Ивановна
Мать ребёнка: Богданова Анна
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
1828
Отдан в рекруты в 1828 году, то есть в армию.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Анна
Смерть
Неизвестно