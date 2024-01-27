Богданова Меланья Антоновна
Место рожденияТамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1766
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Ефим Yefim Осипович
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1791
Сын: Богданов Bogdanoff Иван Ефимович
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Ефим Yefim Осипович
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1795
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1803
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Смерть
Неизвестно