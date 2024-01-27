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Богданова Меланья Антоновна

Место рождения

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Ефим Yefim Осипович

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1791

Сын: Богданов Bogdanoff Иван Ефимович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Ефим Yefim Осипович

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1795

Сын: Богданов Bogdanoff Степан Stepan Ефимович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Ефим Yefim Осипович

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1803

Сын: Богданов Bogdanoff Иван Младший Ефимович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Ефим Yefim Осипович

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Смерть
Неизвестно
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