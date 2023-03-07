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Шибаевъ Осипъ

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Место рождения

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1731

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Шибаевъ Никита

Мать: Шибаева Ирина Иванова

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Шибаевъ Иванъ

Мать ребёнка: Шибаева Настасья Петрова

Рождение ребёнка
1757

Сын: Шибаевъ Алексей

Мать ребёнка: Шибаева Настасья Петрова

Рождение ребёнка
1774

Сын: Шибаевъ Афонасий

Мать ребёнка: Шибаева Настасья Петрова

Орловка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шибаева Настасья Петрова

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