Шибаевъ Осипъ
Место рождения
Дата рождения1731
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Шибаевъ Никита
Мать: Шибаева Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Шибаевъ Иванъ
Мать ребёнка: Шибаева Настасья Петрова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Шибаевъ Алексей
Мать ребёнка: Шибаева Настасья Петрова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Шибаевъ Афонасий
Мать ребёнка: Шибаева Настасья Петрова
Орловка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шибаева Настасья Петрова