Шибаева Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибаева Ирина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1669

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1669 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Шибаевъ Василий

Отец ребёнка: Шибаевъ Никита

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1703

Сын: Шибаевъ Афонасий

Отец ребёнка: Шибаевъ Никита

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Шибаевъ Савелий

Отец ребёнка: Шибаевъ Никита

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Шибаевъ Василий

Отец ребёнка: Шибаевъ Никита

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Шибаевъ Алексей

Отец ребёнка: Шибаевъ Никита

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Шибаевъ Осипъ

Отец ребёнка: Шибаевъ Никита

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шибаевъ Никита

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