Шибаева Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1669
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1699
Сын: Шибаевъ Василий
Отец ребёнка: Шибаевъ Никита
Рождение ребёнка
1703
Сын: Шибаевъ Афонасий
Отец ребёнка: Шибаевъ Никита
Рождение ребёнка
1711
Сын: Шибаевъ Савелий
Отец ребёнка: Шибаевъ Никита
Рождение ребёнка
1713
Сын: Шибаевъ Василий
Отец ребёнка: Шибаевъ Никита
Рождение ребёнка
1722
Сын: Шибаевъ Алексей
Отец ребёнка: Шибаевъ Никита
Рождение ребёнка
1731
Сын: Шибаевъ Осипъ
Отец ребёнка: Шибаевъ Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шибаевъ Никита