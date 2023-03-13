Шибаева Настасья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шибаевъ Осипъ
Рождение ребёнка
1755
Сын: Шибаевъ Иванъ
Отец ребёнка: Шибаевъ Осипъ
Рождение ребёнка
1757
Сын: Шибаевъ Алексей
Отец ребёнка: Шибаевъ Осипъ
Рождение ребёнка
1774
Сын: Шибаевъ Афонасий
Отец ребёнка: Шибаевъ Осипъ