Шибаева Настасья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШибаева Настасья Петрова

Шибаева Настасья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шибаевъ Осипъ

Рождение ребёнка
1755

Сын: Шибаевъ Иванъ

Отец ребёнка: Шибаевъ Осипъ

Рождение ребёнка
1757

Сын: Шибаевъ Алексей

Отец ребёнка: Шибаевъ Осипъ

Рождение ребёнка
1774

Сын: Шибаевъ Афонасий

Отец ребёнка: Шибаевъ Осипъ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.