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Кусмарцев Петр Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Кусмарцев Прокопий Родионович

Мать: Кусмарцева (Шокина) Анастасия Ивановна

Бракосочетание
19.10.1888 ст.

Жена: Кусмарцева (Маринина) Акилина Дмитриевна

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.08.1892 ст.

Сын: Кусмарцев Максим Петрович

Мать ребёнка: Кусмарцева (Маринина) Акилина Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.09.1893 ст.

Дочь: (Кусмарцева) Устина Петровна

Мать ребёнка: Кусмарцева (Маринина) Акилина Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.05.1895 ст.

Сын: Кусмарцев Георгий Петрович

Мать ребёнка: Кусмарцева (Маринина) Акилина Дмитриевна

Бракосочетание
04.11.1898 ст.

Жена: Кусмарцева (Бросалина) Мария Михайловна

Секачи, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.11.1899 ст.

Сын: Кусмарцев Яков Петрович

Мать ребёнка: Кусмарцева (Бросалина) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
31.03.1901 ст.

Сын: Кусмарцев Георгий Петрович

Мать ребёнка: Кусмарцева (Бросалина) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
01.02.1903 ст.

Сын: Кусмарцев Семен Петрович

Мать ребёнка: Кусмарцева (Бросалина) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
08.12.1904 ст.

Сын: Кусмарцев Даниил Петрович

Мать ребёнка: Кусмарцева (Бросалина) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
23.12.1905 ст.

Дочь: Кусмарцева (Кусмарцева) Евгения Петровна

Мать ребёнка: Кусмарцева (Бросалина) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
27.04.1907 ст.

Сын: Кусмарцев Семен Петрович

Мать ребёнка: Кусмарцева (Бросалина) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
15.01.1910 ст.

Дочь: (Кусмарцева) Ксения Петровна

Мать ребёнка: Кусмарцева (Бросалина) Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно

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