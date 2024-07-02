Кусмарцев Петр Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Сын: Кусмарцев Максим Петрович
Мать ребёнка: Кусмарцева (Маринина) Акилина Дмитриевна
Дочь: (Кусмарцева) Устина Петровна
Мать ребёнка: Кусмарцева (Маринина) Акилина Дмитриевна
Сын: Кусмарцев Георгий Петрович
Мать ребёнка: Кусмарцева (Маринина) Акилина Дмитриевна
Мать ребёнка: Кусмарцева (Бросалина) Мария Михайловна
Сын: Кусмарцев Георгий Петрович
Мать ребёнка: Кусмарцева (Бросалина) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Кусмарцева (Бросалина) Мария Михайловна
Сын: Кусмарцев Даниил Петрович
Мать ребёнка: Кусмарцева (Бросалина) Мария Михайловна
Дочь: Кусмарцева (Кусмарцева) Евгения Петровна
Мать ребёнка: Кусмарцева (Бросалина) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Кусмарцева (Бросалина) Мария Михайловна
Дочь: (Кусмарцева) Ксения Петровна
Мать ребёнка: Кусмарцева (Бросалина) Мария Михайловна