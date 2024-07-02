Кусмарцева (Маринина) Акилина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти10.03.1898 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Маринин Дмитрий Евфимович
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1888 ст.
Рождение ребёнка
12.08.1892 ст.
Сын: Кусмарцев Максим Петрович
Отец ребёнка: Кусмарцев Петр Прокопьевич
Рождение ребёнка
27.09.1893 ст.
Дочь: (Кусмарцева) Устина Петровна
Отец ребёнка: Кусмарцев Петр Прокопьевич
Рождение ребёнка
26.05.1895 ст.
Сын: Кусмарцев Георгий Петрович
Отец ребёнка: Кусмарцев Петр Прокопьевич
Смерть
10.03.1898 ст.