Кусмарцева (Маринина) Акилина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кусмарцева (Маринина) Акилина Дмитриевна

Место рождения

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

10.03.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Маринин Дмитрий Евфимович

Мать: не указана

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
19.10.1888 ст.

Муж: Кусмарцев Петр Прокопьевич

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.08.1892 ст.

Сын: Кусмарцев Максим Петрович

Отец ребёнка: Кусмарцев Петр Прокопьевич

Рождение ребёнка
27.09.1893 ст.

Дочь: (Кусмарцева) Устина Петровна

Отец ребёнка: Кусмарцев Петр Прокопьевич

Рождение ребёнка
26.05.1895 ст.

Сын: Кусмарцев Георгий Петрович

Отец ребёнка: Кусмарцев Петр Прокопьевич

Смерть
10.03.1898 ст.

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