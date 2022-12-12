Фамилии Нет Анна Ефимовна Игнатиевна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФамилии Нет Анна Ефимовна Игнатиевна Степановна

Фамилии Нет Анна Ефимовна Игнатиевна Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839 ст.

Сын: Фамилии Нет Стефан Григорьевич

Отец ребёнка: Фамилии Нет Григорий Иванович

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Фамилии Нет Матфей Григорьевич

Отец ребёнка: Фамилии Нет Григорий Иванович

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.08.1842 ст.

Сын: Фамилии Нет Стефан Григорьевич

Отец ребёнка: Фамилии Нет Григорий Иванович

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.08.1842 ст.

Сын: Фамилии Нет Линия Грибовы Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Фамилии Нет Григорий Иванович

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Фамилии Нет Мария Григорьева

Отец ребёнка: Фамилии Нет Григорий Иванович

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Фамилии Нет Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Фамилии Нет Григорий Иванович

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Фамилии Нет Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Фамилии Нет Григорий Иванович

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close