Фамилии Нет Анна Ефимовна Игнатиевна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839 ст.
Сын: Фамилии Нет Стефан Григорьевич
Отец ребёнка: Фамилии Нет Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1841 ст.
Сын: Фамилии Нет Матфей Григорьевич
Отец ребёнка: Фамилии Нет Григорий Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1842 ст.
Сын: Фамилии Нет Стефан Григорьевич
Отец ребёнка: Фамилии Нет Григорий Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1842 ст.
Сын: Фамилии Нет Линия Грибовы Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Фамилии Нет Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Фамилии Нет Мария Григорьева
Отец ребёнка: Фамилии Нет Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1851 ст.
Сын: Фамилии Нет Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Фамилии Нет Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Фамилии Нет Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Фамилии Нет Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно