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Фамилии Нет Линия Грибовы Петр Григорьевич

Место рождения

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

19.08.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1842 ст.

Отец: Фамилии Нет Григорий Иванович

Мать: Фамилии Нет Анна Ефимовна Игнатиевна Степановна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1873 ст.

Сын: Грибов Федор Петрович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Грибовы Феврония Яковлевна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Грибов Георгий Петрович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Грибовы Феврония Яковлевна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.04.1877 ст.

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Грибовы Феврония Яковлевна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.03.1882 ст.

Сын: Грибов Герасим Петрович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Грибовы Феврония Яковлевна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.11.1884 ст.

Дочь: Параскева Петровна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Грибовы Феврония Яковлевна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.06.1888 ст.

Сын: Заутин Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Грибовы Феврония Яковлевна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фамилии Нет Линия Грибовы Феврония Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
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