Фамилии Нет Линия Грибовы Петр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения19.08.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1842 ст.
Рождение ребёнка
1873 ст.
Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Грибовы Феврония Яковлевна
Рождение ребёнка
1876 ст.
Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Грибовы Феврония Яковлевна
Рождение ребёнка
02.04.1877 ст.
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Грибовы Феврония Яковлевна
Рождение ребёнка
01.03.1882 ст.
Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Грибовы Феврония Яковлевна
Рождение ребёнка
14.11.1884 ст.
Дочь: Параскева Петровна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Грибовы Феврония Яковлевна
Рождение ребёнка
04.06.1888 ст.
Мать ребёнка: Фамилии Нет Линия Грибовы Феврония Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно