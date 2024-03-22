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Фамилии Нет Григорий Иванович

Место рождения

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

23.01.1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1813 ст.

Отец: Фамилии Нет Иван Моисеевич

Мать: не указана

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1839 ст.

Сын: Фамилии Нет Стефан Григорьевич

Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Ефимовна Игнатиевна Степановна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Фамилии Нет Матфей Григорьевич

Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Ефимовна Игнатиевна Степановна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.08.1842 ст.

Сын: Фамилии Нет Стефан Григорьевич

Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Ефимовна Игнатиевна Степановна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.08.1842 ст.

Сын: Фамилии Нет Линия Грибовы Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Ефимовна Игнатиевна Степановна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Фамилии Нет Мария Григорьева

Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Ефимовна Игнатиевна Степановна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Фамилии Нет Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Ефимовна Игнатиевна Степановна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Фамилии Нет Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Ефимовна Игнатиевна Степановна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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