Фамилии Нет Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения23.01.1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1813 ст.
Отец: Фамилии Нет Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
1839 ст.
Рождение ребёнка
1841 ст.
Рождение ребёнка
19.08.1842 ст.
Рождение ребёнка
19.08.1842 ст.
Сын: Фамилии Нет Линия Грибовы Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Ефимовна Игнатиевна Степановна
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Фамилии Нет Мария Григорьева
Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Ефимовна Игнатиевна Степановна
Рождение ребёнка
1851 ст.
Сын: Фамилии Нет Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Ефимовна Игнатиевна Степановна
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Фамилии Нет Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Ефимовна Игнатиевна Степановна
Смерть
Неизвестно