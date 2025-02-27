Гундерова (Голопапа) Наталья Гаврииловна 23.08.1906 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Гундерова (Голопапа) Наталья Гаврииловна

Место рождения

Сальное, Чернігівська область

Дата рождения

23.08.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1906 ст.

Отец: Голопапа Гавриил Алексеевич

Мать: Голопапа (Шуст) Варвара Максимовна

Сальное, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гундер Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Гундер Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гундер Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Гундер Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перец (Гундерова) Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Гундер Дмитрий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гундер Дмитрий Яковлевич

Место жительства
С 1912
Красная Слобода, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Гундерова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Гундер Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
26.09.1937

Дочь: Горильчаник (Гундерова) Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Гундер Дмитрий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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