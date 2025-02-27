Гундерова (Голопапа) Наталья Гаврииловна
Место рождения
Дата рождения23.08.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1906 ст.
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гундер Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Гундер Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гундер Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Гундер Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перец (Гундерова) Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Гундер Дмитрий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1912
Красная Слобода, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Гундерова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Гундер Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
26.09.1937
Дочь: Горильчаник (Гундерова) Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Гундер Дмитрий Яковлевич
Смерть
Неизвестно