Гундеров Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гундеров Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Гундерова (Голопапа) Наталья Гаврииловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гундеров Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Гундерова (Голопапа) Наталья Гаврииловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перец (Гундерова) Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Гундерова (Голопапа) Наталья Гаврииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Гундерова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Гундерова (Голопапа) Наталья Гаврииловна
Рождение ребёнка
26.09.1937