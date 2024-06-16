Гундеров Дмитрий 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГундеров Дмитрий

Гундеров Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гундеров Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Гундерова (Голопапа) Наталья Гаврииловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гундеров Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Гундерова (Голопапа) Наталья Гаврииловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перец (Гундерова) Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Гундерова (Голопапа) Наталья Гаврииловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гундерова (Голопапа) Наталья Гаврииловна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Гундерова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Гундерова (Голопапа) Наталья Гаврииловна

Рождение ребёнка
26.09.1937

Дочь: Горильчаник (Гундерова) Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Гундерова (Голопапа) Наталья Гаврииловна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.