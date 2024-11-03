Перец (Гундерова) Антонина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перец Николай
Рождение ребёнка
10.09.1964
Сын: Перец Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Перец Николай
Рождение ребёнка
27.02.1969
Сын: Перец Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Перец Николай
Смерть
Неизвестно