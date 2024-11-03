Перец (Гундерова) Антонина Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Перец (Гундерова) Антонина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гундеров Дмитрий

Мать: Гундерова (Голопапа) Наталья Гаврииловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перец Николай

Рождение ребёнка
10.09.1964

Сын: Перец Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Перец Николай

Рождение ребёнка
27.02.1969

Сын: Перец Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Перец Николай

Смерть
Неизвестно

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