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Ткаченко Сильвестр Кондратьевич

Место рождения

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Ткаченко Кондрат Гаврилович

Мать: Ткаченко Василиса Васильева

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
04.12.1912

Сын: Ткаченко Николай Сильвестрович

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
До 1914

Жена: Анастасия Ивановна

Бракосочетание
С 1914

Жена: Ткаченко Александра Степановна

Рождение ребёнка
?.06.1915

Сын: Ткаченко Захарий Сильвестрович

Мать ребёнка: Ткаченко Александра Степановна

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1916

Сын: Ткаченко Захар Сильвестрович

Мать ребёнка: Ткаченко Александра Степановна

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно
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