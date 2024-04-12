Ткаченко Александра Степановна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
С 1914
Рождение ребёнка
?.06.1915
Сын: Ткаченко Захарий Сильвестрович
Отец ребёнка: Ткаченко Сильвестр Кондратьевич
Рождение ребёнка
08.02.1916
Сын: Ткаченко Захар Сильвестрович
Отец ребёнка: Ткаченко Сильвестр Кондратьевич
Смерть
Неизвестно