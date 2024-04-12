Ткаченко Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкаченко Александра Степановна

Ткаченко Александра Степановна

Место рождения

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
С 1914

Муж: Ткаченко Сильвестр Кондратьевич

Рождение ребёнка
?.06.1915

Сын: Ткаченко Захарий Сильвестрович

Отец ребёнка: Ткаченко Сильвестр Кондратьевич

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1916

Сын: Ткаченко Захар Сильвестрович

Отец ребёнка: Ткаченко Сильвестр Кондратьевич

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close