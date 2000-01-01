Лузин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Лузин Георгий Александрович

Мать ребёнка: Ремизова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лузин-А / Александрович(на)

Мать ребёнка: Ремизова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лузин-А * Александрович (на)

Мать ребёнка: Ремизова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лузин " Александрович (на)

Мать ребёнка: Ремизова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лузин-А ' Александрович(на)

Мать ребёнка: Ремизова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лузин-А : Александрович (на)

Мать ребёнка: Ремизова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лузин-А ; Александрович(на)

Мать ребёнка: Ремизова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лузин-А ! Александрович(на)

Мать ребёнка: Ремизова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лузин-А ? Александрович(на)

Мать ребёнка: Ремизова Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ремизова Степанида

Смерть
Неизвестно
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