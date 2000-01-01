Лузин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Лузин Георгий Александрович
Мать ребёнка: Ремизова Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лузин-А / Александрович(на)
Мать ребёнка: Ремизова Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лузин-А * Александрович (на)
Мать ребёнка: Ремизова Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лузин " Александрович (на)
Мать ребёнка: Ремизова Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лузин-А ' Александрович(на)
Мать ребёнка: Ремизова Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лузин-А : Александрович (на)
Мать ребёнка: Ремизова Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лузин-А ; Александрович(на)
Мать ребёнка: Ремизова Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лузин-А ! Александрович(на)
Мать ребёнка: Ремизова Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лузин-А ? Александрович(на)
Мать ребёнка: Ремизова Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ремизова Степанида
Смерть
Неизвестно