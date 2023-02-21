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Лузин Георгий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Лузин Александр

Мать: Ремизова Степанида

Рождение ребёнка
21.04.1926

Сын: Лузин Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Лузина Наталья

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.11.1928

Дочь: Фрейдлина Вера Георгиевна

Мать ребёнка: Лузина Наталья

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.04.1930

Дочь: Недорезова Майя Георгиевна

Мать ребёнка: Лузина Наталья

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузин Лев Георгиевич

Мать ребёнка: Лузина Наталья

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лузина Наталья

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Советск, Советский, Калининградская область
Смерть
1993
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