Лузин Георгий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Лузин Александр
Мать: Ремизова Степанида
Рождение ребёнка
21.04.1926
Сын: Лузин Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Лузина Наталья
Рождение ребёнка
13.11.1928
Дочь: Фрейдлина Вера Георгиевна
Мать ребёнка: Лузина Наталья
Рождение ребёнка
28.04.1930
Дочь: Недорезова Майя Георгиевна
Мать ребёнка: Лузина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лузин Лев Георгиевич
Мать ребёнка: Лузина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лузина Наталья
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Советск, Советский, Калининградская область
Смерть
1993