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Накоренко Григорий Васильевич

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Место рождения

Пологи-Вергуны, Київська область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Накоренко Василий Григорьевич

Мать: Накоренко Параскева

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Маланья Григорьевна

Мать ребёнка: Накоренко ?

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Накоренко Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Накоренко ?

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Накоренко ?

Смерть
Неизвестно
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