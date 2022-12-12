Накоренко Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Накоренко Василий Григорьевич
Мать: Накоренко Параскева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Маланья Григорьевна
Мать ребёнка: Накоренко ?
Рождение ребёнка
1853
Сын: Накоренко Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Накоренко ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Накоренко ?
Смерть
Неизвестно