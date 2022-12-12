Накоренко Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Накоренко Параскева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Накоренко Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Накоренко Василий Григорьевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Накоренко Василий Григорьевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Накоренко Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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