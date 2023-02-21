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Накоренко ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Маланья Григорьевна

Отец ребёнка: Накоренко Григорий Васильевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Накоренко Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Накоренко Григорий Васильевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Накоренко Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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