Накоренко ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Маланья Григорьевна
Отец ребёнка: Накоренко Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Накоренко Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Накоренко Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно