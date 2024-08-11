Павлова Ксения
Место рождения
Дата рождения1854
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Егоров Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
16.07.1872
Муж: Евграфов Константин
Рождение ребёнка
22.06.1877
Дочь: Константинова Марфа
Отец ребёнка: Евграфов Константин
Рождение ребёнка
13.01.1881
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евграфов Константин
Рождение ребёнка
26.07.1883
Дочь: Константинова Евдокия
Отец ребёнка: Евграфов Константин
Рождение ребёнка
1884
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евграфов Константин
Рождение ребёнка
09.09.1891
Дочь: Константинова Надежда
Отец ребёнка: Евграфов Константин