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Павлова Ксения

Место рождения

Новое Тинчурино, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1854

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

1877 г.р.
Скрыто настройками приватности
1883 г.р.
Скрыто настройками приватности
1891 г.р.

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Егоров Павел

Мать: не указана

Новое Тинчурино, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
16.07.1872

Муж: Евграфов Константин

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
22.06.1877

Дочь: Константинова Марфа

Отец ребёнка: Евграфов Константин

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
13.01.1881

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евграфов Константин

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
26.07.1883

Дочь: Константинова Евдокия

Отец ребёнка: Евграфов Константин

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1884

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евграфов Константин

Рождение ребёнка
09.09.1891

Дочь: Константинова Надежда

Отец ребёнка: Евграфов Константин

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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