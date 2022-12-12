Мельников Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1904
Дата смертиОколо 1937
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: Мельников Иван
Рождение ребёнка
24.12.1925
Дочь: Фомина Лидия Александровна
Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Яковлевна
Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1928
Сын: Мельников Сергей Александрович
Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Мельников Николай Александрович
Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Мельникова Галина Александровна
Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Мельникова Нина Александровна
Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1937