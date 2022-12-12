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Мельников Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

Около 1937

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: Мельников Иван

Мать: Мельникова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
24.12.1925

Дочь: Фомина Лидия Александровна

Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Яковлевна

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Мельников Сергей Александрович

Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Мельников Николай Александрович

Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Мельникова Галина Александровна

Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Мельникова Нина Александровна

Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Евдокия Яковлевна

Смерть
Около 1937
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