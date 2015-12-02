Фомина (Мельникова) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Мельникова) Лидия Александровна

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Место рождения

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

24.12.1925

Дата смерти

02.12.2015

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1925

Отец: Мельников Александр Иванович

Мать: Мельникова Евдокия Яковлевна

Осипово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
08.07.1946

Муж: Фомин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
15.04.1947

Дочь: Данилова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Фомин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
24.01.?

Сын: Фомин Александр Иванович

Отец ребёнка: Фомин Иван Гаврилович

Смерть
02.12.2015
Гаврилов Посад, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
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