Фомина (Мельникова) Лидия Александровна
Место рождения
Дата рождения24.12.1925
Дата смерти02.12.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1925
Бракосочетание
08.07.1946
Рождение ребёнка
15.04.1947
Дочь: Данилова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Фомин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
24.01.?
Отец ребёнка: Фомин Иван Гаврилович
Смерть
02.12.2015
Гаврилов Посад, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область