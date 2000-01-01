Мельникова Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Мельников Александр Иванович

Отец ребёнка: Мельников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Мельников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Рая Ивановна

Отец ребёнка: Мельников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Полина Ивановна

Отец ребёнка: Мельников Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Иван

Смерть
Неизвестно
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