Ульяна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Головановъ Панфилъ

Отец ребёнка: Головановъ Кириллъ

Рождение ребёнка
1753

Сын: Головановъ Осипъ

Отец ребёнка: Головановъ Кириллъ

Рождение ребёнка
1768

Сын: Головановъ Федоръ

Отец ребёнка: Головановъ Кириллъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головановъ Кириллъ

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