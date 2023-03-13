Головановъ Кириллъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Головановъ Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Головановъ Панфилъ
Мать ребёнка: Ульяна Федорова
Рождение ребёнка
1753
Сын: Головановъ Осипъ
Мать ребёнка: Ульяна Федорова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Головановъ Федоръ
Мать ребёнка: Ульяна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Федорова