Головановъ Кириллъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головановъ Кириллъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Головановъ Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Головановъ Панфилъ

Мать ребёнка: Ульяна Федорова

Рождение ребёнка
1753

Сын: Головановъ Осипъ

Мать ребёнка: Ульяна Федорова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Головановъ Федоръ

Мать ребёнка: Ульяна Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Федорова

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