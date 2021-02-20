Радионова (Родионов) Клавдия
Место рождения
Дата рождения02.02.1932
Дата смерти20.02.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1954
Сын: Радионов Александр
Отец ребёнка: Радионов Василий
Рождение ребёнка
02.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Радионов Василий
Смерть
20.02.2021
Тольятти, Тольятти, Самарская область