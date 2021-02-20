Радионова (Родионов) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радионова (Родионов) Клавдия

Место рождения

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область

Дата рождения

02.02.1932

Дата смерти

20.02.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
29.11.1954

Сын: Радионов Александр

Отец ребёнка: Радионов Василий

Рождение ребёнка
02.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Радионов Василий

Смерть
20.02.2021
Тольятти, Тольятти, Самарская область

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