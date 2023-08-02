Радионов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1954
Сын: Радионов Александр
Мать ребёнка: Радионова (Родионов) Клавдия
Рождение ребёнка
02.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Радионова (Родионов) Клавдия
Смерть
Неизвестно
Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область