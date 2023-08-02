Радионов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радионов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1954

Сын: Радионов Александр

Мать ребёнка: Радионова (Родионов) Клавдия

Рождение ребёнка
02.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Радионова (Родионов) Клавдия

Смерть
Неизвестно
Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область

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